今年機車市場熱絡，台灣機車市場前10月銷量達68萬8259台，年增13.44%。雖然10月受到淡季影響，三陽工業單月銷售3萬1684台，月減4435台或12.28%，但仍年增7268台或29.77%，市占率38.8%，維持連續18個月單月銷售冠軍紀錄，不過與第2名光陽差距持續縮小，三陽單月市占為34.3%。

最受年輕人喜愛的運動速克達-JET系列，在國內機車賽事累積破百座冠軍，也受到消費者好評拿下白牌運動速可達全年度銷售冠軍。近期在150級距也屢創佳績，DRGBT、MMBCU兩車款銷售突破10萬大關，其中MMBCU為同級距銷售冠軍的寶座。而CLBCU上市短短3個月也熱銷破萬台。廣大車主好評不斷的國民旗艦全新迪爵上市三個月銷量更破1.8萬台且持續熱銷中。三陽提到，因應環保署汰舊換新補助2000元將於今年底截止收件，為鼓勵民眾汰換老舊機車，三陽11月1日開始擴大優惠，全車系汰舊換新加碼3000元，除了黃牌重車，所有白牌車款皆享補助優惠，再衝年底銷售動能。

三陽旗下南陽實業代理HYUNDAI銷售同樣不俗，三陽今年兩度調高年度汽車銷售目標，目標達2.2萬台，年增43%。三陽汽機車銷售火焰旺，法人評估，今年營收、獲利可望雙創高峰。

展望明年，三陽發言人田人豪提到，目前仍有訂單待出貨，四輪約欠3000多台，二輪也欠2000多台。而明年隨景氣好轉，台灣四輪市場可望有所成長，惟二輪因今年各廠加大促銷力道而有提前消費的情況，故預估明年台灣機車市場可能與今年持平。

而全球經濟低迷下，衝擊外銷表現，針對外銷狀況，三陽表示，大陸疫情後復甦力道劣於預期，在大陸內需急凍，確實影響三陽在大陸內銷，至於外銷也受全球景氣與政治動盪影響，故今年外銷預估和去年持平。待明年全球景氣回穩後，三陽除了恢復雙位數成長外，也會趕進度，目標仍是未來三年全球銷售機車百萬台，不會遞延。