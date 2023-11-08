董事長吳清源曾在2018年宣布與中油結盟合作研發電動車，此次大會中也預告將在2024年推出成品。吳清源強調，電車研發技術早就準備好，考量市場需求、環保節能與永續發展，針對機車族推出的車型，將能一舉拉動內外銷動能，明年繼續維持雙位數成長。

三陽本次展覽主題以「Start Your Miles」為主軸，分為七大主題展區，一口氣展出30輛車款，除PE3增程概念車外，包含領先同級的400c.c.級距多功能跨界車款ADXTG 400概念車、全新一代性能跑車New DRGBT等各旗艦級燃油車款，都成功在車展現場吸引世界車迷目光，預計也將在台灣車市掀起一番討論。

吳清源強調，三陽早就擁有製造電動機車技術，在電車策略上「能慢，不能錯。」這回在2023米蘭EICMA國際機車展上亮相研發多時的PE3增程概念車，採用全新的鋁電池科技，加滿3公升的油和充飽電，續航里程可達300公里，徹底解決電動車的里程焦慮問題，規畫將在2025年量產問世，在今年車展展出試探國際反應及水溫，初期銷售主力將會放在台灣。

PE3增程概念車為全球首創獨有，是一台搭載鋁電池增程科技(Aluminum-ion Range-extender Technology，ART)的新世代載具，100%由電動馬達驅動提供動力，也同時為鋁電池充電，再加上Z.R.S.G.燃油引擎組成作為發電，不斷循環使用的電力，不僅續航力高，且能適應極暖、極寒各種環境條件。鋁電池經UL安全認證合格，安全性高，電池隨車售出直接買斷，消費者無需負擔每月租費。PE3將是以電力拉動、汽油續航的全台首輛、效能全球最優的增程機車。

透過聯合國制定之WMTC模式值測試，PE3概念車純電行駛(一度電)約可行駛35公里，而在燃油引擎發電增程下，最大行駛里程可達到300公里以上。

董事長吳清源也透露，過去三陽高階車款大約占總銷售量的四分之一，近幾年來，從銷售數據觀察到台灣車市的消費變動，高階車款獲得更多消費者青睞，以銷售比例來看，三陽高階車款與平價車目前已趨近於各半，這是市場呈現價值提升的自主性選擇，而三陽的產品價值也在此體現。至於外銷市場，今年因國際景氣低迷，三陽外銷表現僅微幅成長，但有把握明年恢復雙位數的增長。