銀行業前三季稅前淨利4132.18億元，年增達746.47億元或22.05％。其中，國銀3813.46億元、年增達27.74％，外銀在台分行117.75億元、年增達58.8％，信合社35.14億元、年增18.86％。陸銀30.42億元、年減達30.43％，票金及儲匯分別年減17.37％及59.07％。

證券期貨業前三季稅前淨利761.57億元，年增達243.7億元或47.06％。其中，證券商580.93億元、年增達208.2億元或55.86％，期貨商56.15億元、年增15.52億元或38.2％，投信業124.49億元、年增19.98億元或19.12％。

保險業前三季稅前淨利1871億元、持平去年同期，終結衰退態勢。其中，壽險業1747億元，年減達1228億元或41.3％，主因淨投資收益年減達871億元。產險業124億元，年增達1228億元、顯著由虧轉盈，主因擺脫防疫雙險理賠風暴，業務承保損益年增達1256億元。

銀行局副局長童政彰分析，銀行業前三季獲利顯著成長，主因股匯債市行情推升國銀投資及其他淨收益，且利息及手續費淨收益同步成長，外銀在台分行同樣受惠投資及其他淨收益成長。票券業則受利息淨收益減少、陸銀因匯率導致金融資產評價淨收益減少影響。

證期局副局長黃厚銘指出，證券商獲利躍升，主因台股今年價量齊揚，帶動自營、承銷及經紀業務收入同步成長。期貨商因銀行存款利率調升，使客戶保證金存款利息收入增加。投信業則受惠基金資產管理規模擴增，帶動基金經理費收入成長。