新唐第三季營收89.69億元，季增加0.18%、年減少13.76%；稅後純益6億元，季增加35.44%、年減少36.51%；每股稅後純益1.43元。單季毛利率41.88%，季增加1.43個百分點，年增加0.66個百分點，主要是因為匯率與產品組合；營業利益率6.96%，季增加1.84個百分點、年減少3.44個百分點。

新唐累計前三季營收268.78億元、年減少16.8%；稅後純益17.14億元、年減少51.15%；累計每股稅後純益4.08元。毛利率40.88%、年減少1.46個百分點，營業利益率5.4%、年減少6.44個百分點。

總經理楊欣龍表示，新唐第三季產品比重和第二季改變不大，整體來說，第三季市況變化不大，通路庫存持續改善，惟短期終端市場能見度有限，但第四季仍將受景氣復甦緩慢以及季節性影響。

楊欣龍表示，電腦應用產品，第三季比第二季強勁，但第四季客戶能見度還是比較低，但他也透露，新唐在第三季有增加導入CSP MOSFET(金氧半場效電晶體)至台灣一家NB廠，目前總計共有兩家台灣NB廠採用相關新唐產品。

車用市場部分，楊欣龍表示，今年新持續擴充BMIC(電池管理IC)產能，基本上可以滿足客戶需求。就整體景氣來說，車用BMIC目前客戶需求穩定，但車用產品應用不僅BMIC，現在的確有看到客戶端因為安全庫存，有進行季節性調整。

伺服器BMC(遠端控制晶片)部分，楊欣龍表示，目前看到CSP、終端客戶的資本投入相對上半年減少，現階段看第四季與明年上半年持保守態度。