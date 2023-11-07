該公司主要製造賓士品牌的巴士和卡車，並且重申了2023年的財測，預計今年將實現創紀錄的獲利，調整後獲利今年至今已經增加34%。

該公司7月時曾經上調獲利和營收的財測，主要是供應鏈的限制獲得緩解、核心市場需求回溫，以及售後業務的增長。

但是周二聲明稿指出，瓶頸依舊拖累銷售成績，上季銷售減少5%。

戴姆勒還警告，7~9月的訂單減少了27%，使得今年至今的總訂單降幅來到17%。

儘管在歐洲和亞洲地區的銷售量都下跌，但是較高的售價和成本的削減，彌補了銷量減少的影響，並且穩住了公司的營益率。自新冠疫情爆發以來，戴姆勒都一直堅持該策略。

儘管銷量減少5%，該公司第三季在歐洲的調整後獲利增加13%。在亞洲地區的銷量下降8%，獲利仍增長3%。

戴姆勒最大市場、北美地區調整後獲利減少4%，但是北美的銷售回報率仍在年度目標區間11%至13%的範圍內。