FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正分析，美債殖利率明顯下跌的原因，除了聯準會決策外，美國財政部宣布下周的季度再融資發債計畫，較長天期債券的發售規模為1120億美元，低於多數主要交易商的預期，導致十年期美債應聲大漲，殖利率便創下3月以來最大跌幅。

最讓市場「覺得安心」的是，政策聲明表示長天期美債殖利率上揚後減緩了升息的壓力，強調金融環境緊縮可能壓低通膨。這個說法剛好如近期市場普遍認為美債殖利率突破5%的威力，就有如一次升息，聯準會將不需要再升息。

楊傲正認為，聯準會是否繼續升息，關鍵依然是通膨。上周公布的最新PCE通膨率與8月持平在3.4%，核心PCE通膨從3.8%跌至3.7%，顯示近期因以巴局勢導致的油價上漲，並未對通膨產生明顯影響，近期歐元區的通膨數據也反映如此。油價是否會需要等到一段時間之後才會對通膨產生影響，以及以巴局勢的發展是否引發油價持續上漲而影響通膨，仍值得觀察。假如目前通膨回落趨勢不變，相信聯準會進一步升息的機率將進一步減低，但假如地緣事件、或油價加速通膨升溫，聯準會仍有可能進一步升息。

據此，楊傲正認為聯準會和主席鮑爾，在中短期都很難排除進一步升息的可能。當聯準會維持相對鷹派的立場，美元可能持續強勢。