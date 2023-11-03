安盛在聲明中說，1~9月銷售年增2%，來到788億歐元，接近分析師預期的790億歐元。
受惠於財產和意外部門(P&C)保費上漲的推動，集團營收增加7%。P&C部門包括汽車和房屋等個人和企業的財產保險和責任險。
安盛說，公司最大的業務，企業的財產和意外險的營收增加了9%。
安盛旗下的P&C部門強勁表現，協助抵銷壽險和健康險下降2%的影響。安盛說，拖累該部門下滑的是「公司在法國丟掉兩筆大型的國際集團與健康相關的合約」。
一項衡量財務狀況的重要指標、安盛的「償債能力比率」(Solvency II ratio)，由於公司償還了10億歐元的債務，該比率從六月底下降了5個百分點，來到230%，表現並略優於分析師預期的231%。
該法國保險商並重申了，公司有望在2023年實現「基本獲利」(underlying earnings)超過75億歐元的財測目標。公司並將在明年3月11日公布下一個戰略計畫。
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