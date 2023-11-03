因應中美貿易戰，群光2019年開始建造第一座泰國廠，去年已貢獻15%集團營收。為滿足歐美客戶需求，群光集團加大在泰國生產的力度，旗下的子公司群光電能，在今年第三季已建造完成第一座泰國廠，群光於今年啟動建造第二座泰國廠，預計亦將在第四季完工，2024年上半年即可開始生產，預期泰國廠區未來將成為群光集團營收成長的重心。

群光第三季三大產品線中，鍵盤表現最為優異，佔整體營收達36%，季增達13%，高於原先預期的低個位數季增，其中高單價鍵盤產品表現不俗，尤其背光NB鍵盤滲透率在第三季更上升至44%，推升前三季背光NB鍵盤滲透率上升至42%，大幅提升鍵盤營收以及獲利能力。影像產品占第三季營收25%，其中以商用安防攝影機表現最為亮眼，單季年增165%，前三季營收成長亦高達216%。電源產品營收佔35%，季增5%，其中大瓦特數的電競筆電電源季增更將近兩成，成績不俗。

市場原先預測群光第三季營收小幅季減，但受惠第三季NB急單湧入，群光以產能優勢以及靈活彈性分配資源，順利取得鍵盤、鏡頭模組以及電源等大單，總計第三季NB相關產品營收季增高達14%，讓整體營收反轉季增，優於市場預期。

展望未來，法人預估群光第四季營收約與第三季相當，全年營收年減15%之內，有望往千億靠攏，在產品組合優化、優異成本控制以及匯率助攻下，群光今年獲利表現將像前三季一樣，大幅優於營收表現。

法人分析群光過去十年的營運表現，營收年複合成長達5.5%，ROE平均達19%，現金股利發放率也一向在七成以上，是科技業中永續成長的資優生之一。

展望明年，生成式AI亦預期將為PC市場帶來活水，促成PC換機潮，法人表示，群光的鏡頭模組產品未來將融合更多AI功能，例如人臉辨識解鎖，以及結合影像辨識應用在視訊會議等，促進產品加值。法人認為，群光的鍵盤、影像模組以及電源產品，均可受益於此波換機潮，並有機會推出更多高規格產品，提升附加價值。