以色列5日晚間加強轟炸加薩走廊。

以哈衝突將屆滿一個月，外媒記者描述，加薩走廊昨（5日）晚經歷開戰以來「最大轟炸」，以軍陸海空齊發，現場畫面顯示夜空中出現巨大爆炸。與此同時，以色列軍方宣布，部隊將在48小時內完全包圍加薩市，並且開始進攻，稱一開始不會讓部隊進入哈瑪斯地下隧道，而是由特工在外圍進行行動，也不排除空中轟炸。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）5日稍早表示，以軍每日強烈攻擊，「今晚正進行重大攻擊」。

BBC駐加薩走廊記者阿布盧夫（Rushdi Abualouf）描述，5日晚是以哈開戰一個月來，他所見「最猛烈的空襲」。他說空襲主要集中在加薩西北地區，以及加薩北部的海灘難民營（Beach Refugee Camp，又稱Shati「夏堤」難民營）。

以色列5日晚間對加薩走廊進行開戰以來最大轟炸，爆炸引發的濃煙及火焰照亮加薩走廊夜空。（圖／路透社）
以色列5日晚間對加薩走廊進行開戰以來最大轟炸，爆炸引發的濃煙及火焰照亮加薩走廊夜空。（圖／路透社）

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，加薩境內及以色列邊境記者描述，加薩走廊昨晚連續發生多起爆炸，以軍透過陸、海、空三方猛烈轟炸，甚至從以軍已經進駐的加薩走廊北部發動空襲，畫面顯示空中出現巨大爆炸。

駐加薩走廊的巴勒斯坦記者庫達莉（Hind Khoudary）在X分享一段音檔，音檔錄下連串巨大爆炸聲響，她說這種情況持續長達8小時，讓她無法入睡。目前加薩的通訊已經中斷。

與此同時，哈加里昨晚表示，以軍已經將加薩走廊一分為二，分為北加薩與南加薩，稱仍留有一條「走廊」，讓北加薩及加薩市的居民能夠撤離至南方，強調以軍「將持續強力進攻，升級在加薩走廊北部及大加薩市地區的地面行動」。

圖為以色列部隊在加薩走廊的陣地。（圖／路透社）
圖為以色列部隊在加薩走廊的陣地。（圖／路透社）

另據以色列《國土報》（Haaretz）報導，以色列軍方預估，部隊將在48小時內完全包圍加薩走廊主要城市加薩市（Gaza City），並且進攻該市。

此趟任務主要目標是躲進加薩市的哈瑪斯特工，並摧毀哈瑪斯地下隧道及軍事、民間設施。以軍相信能實現摧毀哈瑪斯的目標，但可能需要長達數月至一年的時間。

以國軍方也表示，由於哈瑪斯可能在地下隧道埋設陷阱，因此現階段不會讓部隊進入隧道，而是會先讓特種部隊從外部處理隧道。

此外，在情報單位認為適當的情況下，以軍也會從空中攻擊隧道，殲滅隧道內的敵人。

根據以國情報，加薩最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）藏匿了多名哈瑪斯要角，不過以國軍方表示，現階段尚未下令在西法醫院的行動，當談到西法醫院時，以國軍方高層透露，如果有機會的話，不排除對醫院展開軍事行動。

文章來源：Heaviest air strikes since war began - BBC reporter in Gaza
文章來源：Israeli forces reach coastline near Gaza City
文章來源：Israel launches major strikes on Gaza as violence flares up on Lebanon boundary
文章來源：IDF estimates forces will begin entering Gaza City within 48 hours
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