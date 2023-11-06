以色列5日晚間加強轟炸加薩走廊。

以哈衝突將屆滿一個月，外媒記者描述，加薩走廊昨（5日）晚經歷開戰以來「最大轟炸」，以軍陸海空齊發，現場畫面顯示夜空中出現巨大爆炸。與此同時，以色列軍方宣布，部隊將在48小時內完全包圍加薩市，並且開始進攻，稱一開始不會讓部隊進入哈瑪斯地下隧道，而是由特工在外圍進行行動，也不排除空中轟炸。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）5日稍早表示，以軍每日強烈攻擊，「今晚正進行重大攻擊」。

BBC駐加薩走廊記者阿布盧夫（Rushdi Abualouf）描述，5日晚是以哈開戰一個月來，他所見「最猛烈的空襲」。他說空襲主要集中在加薩西北地區，以及加薩北部的海灘難民營（Beach Refugee Camp，又稱Shati「夏堤」難民營）。

以色列5日晚間對加薩走廊進行開戰以來最大轟炸，爆炸引發的濃煙及火焰照亮加薩走廊夜空。（圖／路透社）

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，加薩境內及以色列邊境記者描述，加薩走廊昨晚連續發生多起爆炸，以軍透過陸、海、空三方猛烈轟炸，甚至從以軍已經進駐的加薩走廊北部發動空襲，畫面顯示空中出現巨大爆炸。

The Israeli occupation warplanes are viciously bombing in Sheikh Radwan area and near Al-Shifa hospital in central Gaza. Unprecedented bombardment pic.twitter.com/4yuH03TThK — MoTaz (@azaizamotaz9) November 5, 2023

A long night of bombing ahead | Gaza. pic.twitter.com/wa3YE4Kwy2 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 5, 2023

駐加薩走廊的巴勒斯坦記者庫達莉（Hind Khoudary）在X分享一段音檔，音檔錄下連串巨大爆炸聲響，她說這種情況持續長達8小時，讓她無法入睡。目前加薩的通訊已經中斷。

I am trying my best to sleep, but it is not working.

This has been continuous for 8 hours now. pic.twitter.com/J2p5Anii5R — Hind Khoudary (@Hind_Gaza) November 5, 2023

與此同時，哈加里昨晚表示，以軍已經將加薩走廊一分為二，分為北加薩與南加薩，稱仍留有一條「走廊」，讓北加薩及加薩市的居民能夠撤離至南方，強調以軍「將持續強力進攻，升級在加薩走廊北部及大加薩市地區的地面行動」。

圖為以色列部隊在加薩走廊的陣地。（圖／路透社）

另據以色列《國土報》（Haaretz）報導，以色列軍方預估，部隊將在48小時內完全包圍加薩走廊主要城市加薩市（Gaza City），並且進攻該市。

此趟任務主要目標是躲進加薩市的哈瑪斯特工，並摧毀哈瑪斯地下隧道及軍事、民間設施。以軍相信能實現摧毀哈瑪斯的目標，但可能需要長達數月至一年的時間。

以國軍方也表示，由於哈瑪斯可能在地下隧道埋設陷阱，因此現階段不會讓部隊進入隧道，而是會先讓特種部隊從外部處理隧道。

此外，在情報單位認為適當的情況下，以軍也會從空中攻擊隧道，殲滅隧道內的敵人。

根據以國情報，加薩最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）藏匿了多名哈瑪斯要角，不過以國軍方表示，現階段尚未下令在西法醫院的行動，當談到西法醫院時，以國軍方高層透露，如果有機會的話，不排除對醫院展開軍事行動。