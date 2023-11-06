國民黨總統參選人侯友宜日前在「全國客家挺侯後援會」成立大會上，批評執政黨完全不推動《客家語言發展法》。立法院今（6）日審查各委員擬具《客家語言發展法》草案，立委質疑《客家基本法》公布施行近6年，為何今日還在審查《客家語言發展法》委員版，沒有政院版？「民進黨執政7年了，怎麼一個法案都推不出來？只有民進黨要不要推的問題，沒有推不過的。」

全台客家人口有455萬人之多，等於每5人就有1人是客家人，但其中只有近4成能講流利客語，40年後客語人口更可能完全消失！由於2018年1月31日公布施行《客家基本法》第3條，已說明「客語是國家語言之一，與各族群語言平等」；「客家語言發展事項，另以法令定之。」立法院內政委員會今日審查113年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，及各委員擬具「客家語言發展法草案」案，《客家語言發展法》修法進度受到關注。

客委會表示，今日審查各版本「客家語言發展法」草案，主要差異是「分階段推動客語為通行語」期間設為10、12或15年，以及客語專業人員範圍、培訓與獎勵機制等。

客委會主委楊長鎮(簡立欣攝)

時代力量立委王婉諭表示，目前能流暢使用客語的客家人不到4成，年輕人更不到1成。她並引述客家大老鍾肇政之語表示：「客家話一旦消失，客家人就消失了」

國民黨陳玉珍質疑，為何今天只有5個委員版本，沒有行政院版本？客委會主委楊長鎮表示，客委會於2021年7月26日預告「客家語言發展法」草案，目前草案已經在行政院完成跨部會協商，主要是因為有很多複雜介面要協調。陳玉珍表示，民進黨已經執政7年多，怎麼一個法案都推不出來？「只有你們民進黨要不要推的問題，沒有推不過的。」

預算方面，明年度客委會編列經費約41.2億元，比今年約44億元減少2.8億元約6.4％。其中以推動客語影視音介入主流浪潮編列11.5億元占比最高，其次依序是帶動客庄社區經濟編列9.6億元、擴大客語通行領域7.4億元等。