韓國女團LABOUM 28歲成員廉海仁（염해인），上月初才無預警宣布懷孕，並將奉子成婚，且以手寫信公開與老公相識過程，震撼演藝圈。近日韓媒則公開她婚禮喜帖，使經紀公司證實，將於11月26日非公開舉行婚禮。。

根據《SportTVNews》報導指出，現年28歲的女團成員海仁，將於本月26日在京畿道某處舉行非公開婚禮，並公布喜帖照片及內容，請帖上能見她藏不住好心情宣布「我要結婚了」，邀請珍貴的人出席，見證這段愛情，承諾會珍惜彼此，共度一生，還曬出多張海仁與新郎的婚紗照，而經紀公司R&D公司隨後也證實該訊息。

海仁在上月的手寫信透露，丈夫是她19歲就認識的朋友，看著彼此長大，感覺就像命中註定。對男方「他總是讓我感到舒適，照顧我和我的家人，溫柔的模樣讓我感到溫暖，傾聽我的煩惱、幫忙解決所有問題的可靠模樣也讓我覺得感謝。」且認為「當我們在一起的時候；我能看到自己笑得很開心。」所以我們決定結婚。