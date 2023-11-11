關務署進一步表示，本修正草案業經立法院第10屆第8會期第7次會議三讀通過，俟總統公布並經締約雙方通知完成必要內部法律程序之30日後生效。

海關進口稅則部分稅則修正草案 財委會審查通過
台美貿易倡議第一階段討論！關務署修法有這4大重點
立法院三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正案
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