財政部關務署表示，周五立法院三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正草案，係為履行我國與史瓦帝尼經濟合作協定之關稅減讓承諾。本次修正調降原產自史瓦帝尼之堅果、乾果實、蔗糖糖蜜、釀造飲品、乾洋蔥、蔬果汁及紡織成衣等46項貨品第2欄關稅稅率至免稅。