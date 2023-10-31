雙11即將來臨，關務署表示，預期今年的11月快遞報單大約500多萬件，補稅額大約20多億元，會與2022年的508萬件相差不大。

而之所以停滯成長，關務署分析，主要是跨境購物的成長已經來到高峰期，再成長的幅度也比較有限；加上民眾對於跨境購物防詐意識也較為提升，也可能會影響到部分下單購物的意願。

而近年與雙11期間快遞報單量來看，主要還是來自中國大陸與香港，比重大約在83％到88％之間，是快遞包裹來源的最大宗。