「霸總男神」明道近期在淘寶雙11購物節期間，進行6場直播帶貨活動，銷售額逼近10億台幣，單場線上觀看人數高達800萬人、同時在線人數高達數十萬人。近期升格2寶爸的明道，不論在杭州直播到幾點，每晚都要趕回上海的家陪小孩，樂當24H爸爸。

身為2寶爸的明道，日前已經將老婆及小孩接至上海，1家4口在上海團聚。不過明道近期除了直播帶貨的工作外，還有兩部電視劇正在拍攝中，不過他工作結束無論已多晚，都要趕回家陪小孩，像是直播現場在杭州，結束都已經是半夜1、2點，他都還是要連夜從杭州趕回上海。經紀人表示：「明道只要在家，早上都是他送兒子去幼稚園上課、半夜會起床給女兒餵奶，因為他說媽媽照顧小孩也很累，所以晚上就讓她休息。明道很喜歡現在3個身份的轉換。」所以總有粉絲羨慕說：「當嫁就應嫁明道，嫁給一個像他這樣愛家、愛老婆、愛小孩的好男人。」

明道愛家的好男人形象，加上他在直播間的幽默、個人魅力及影響力，成功在雙11購物狂歡節上帶動銷售風暴，根據後台數據顯示，明道這6場直播帶貨銷售額高達近10億台幣，尤其家電產品更是取得驚人銷售成績。