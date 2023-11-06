八貫10月營收2億元，月減少17%、年增加3.9%。八貫表示，10月營收相較9月明顯波動，主要因為戶外產品線客戶出貨規畫影響，使基期拉高所致，惟單月營收仍維持在2億元以上水準。累計前10月營收21.2億元，亦維持與去年同期相當表現；至年底包括戶外、醫療等產品線均有新品陸續出貨，成長動能可期，全年營收保持至少相當於去年應無虞，而新品出貨帶來的毛利率提升，預期將有助獲利表現帶來更大增幅。

八貫表示，10月受到戶外與醫療產品線處於調整階段影響，致單月營收振幅仍大，相較9月，營收減少主要來自於戶外產品線出貨動能緩步，惟戶外產品線仍維持最大營收比重達67.7%，而航太救生產品線的成長性則最搶眼，月增幅將近6成。

八貫預期11、12月，戶外與醫療產品線受惠新品出貨挹注，業績將明顯成長，且航太救生產品線仍保持穩健成長力道，雖軍工新產品受到各國國防產品序號作業因素影響，惟八貫已與客戶積極確認出貨時間點，盡力爭取今年啟動出貨，以使全年營收與去年相當，且由於第四季新品比重明顯增加，對毛利率提升將有助益，預期獲利成長將超越去年。