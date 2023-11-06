富采單季財報，由於終端需求依舊疲弱，導致傳統旺季不旺，但植物照明、感測、車用等產品出貨較佳，帶動今年第三季營收季增5.40%。獲利能力方面，單季毛利率由前一季的4.77%上升至8.70%，由於產品組合改善，毛利率續升。營業損失7.64億元，虧損幅度較今年第二季縮小。業外淨收入由前一季的0.01億元略升至0.11億元，稅後淨損6.65億元，虧損幅度縮小，每股虧損0.88元，為四季最佳。

展望今年最後一個季度，晶電方面，今年第四季進入傳統淡季，消費性市場需求相對疲軟。LED直顯、mini LED產品出貨目標維持今年第三季水準。車用產品營收續增，植物照明有提前備料需求，高階照明有標案挹注。整體來看，今年第四季營收小幅下滑。而隆達方面，電視背光、感測應用處於傳統淡季，需求相對較弱。IT背光、照明出貨持平。而車用產品出貨將持續增長。由於營收規模穩定，預估毛利率相對穩定，但本業及整體營運仍陷虧損狀態。

法人預估，富采今年第四季將季減單個位數，單季EPS季比小幅擴大；因車用、感測、植物照明等應用出貨增長，今年下半年營收、獲利狀況已較上半年改善，預估此趨勢將延續至2024年，但短期仍難脫財報不振影響，評估今年全年營收減少雙位數、明年營收高單位數成長，今明年仍處於虧損狀態。