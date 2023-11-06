TrendForce研究副總范博毓指出，第4季後TV面板出貨持續走弱，不過代理商前些時候透過小尺寸電視面板的拋貨潮試圖影響面板價格已暫告一段落，面板價格回歸正常買賣雙方的角力。電視主要品牌自第3季後半起便開始修正訂單，第4季修正幅度放大，並擴及到全尺寸的需求，面板廠雖持續控產，但在需求不振下，似乎仍難擋面板價格的下跌，僅能延緩面板價格下跌的力道。目前預期11月份全月32吋、43吋、50吋、55吋下跌2美元，65吋、75吋下跌3美元、85吋下跌5美元。

MNT面板方面，進入第4季後需求開始走弱，10月時主流尺寸面板價格轉向持平，僅有部分高階機種如高刷新率規格稍有跌價空間。目前預期11月份面板廠仍會針對MNT主流尺寸規格面板價格維持持平趨勢，不過品牌需求一旦比預期差，不排除在Open Cell面板或是在大尺寸中高階機種率先看到價格鬆動的可能。

NB面板第4季需求持續走弱，但面板廠仍堅持在面板價格維持持平，尤其在TV面板與MNT面板開始出現跌價壓力下，面板廠在檯面上更不願意在NB面板價格上作太多讓步，僅可能在檯面下透過專案綁量的模式給予客戶一定的折讓幅度。目前預期11月份NB面板價格無論是低階TN面板或是中高階IPS面板都仍會持續維持持平態勢。