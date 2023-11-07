產業局副局長吳欣珮表示，有鑑於近期國內外的產業趨勢，數位科技的應用與永續管理的掌握，將是中小企業未來發展的重點。因此今年度中小企業知識學苑在數位培育課程方面，開設以運用ChatGPT及AI技術為主培育課程，輔導企業在經營網路社群及電商相關應用上，總計協助超過150位中小企業代表，並在完訓後實際於營運上，有效協助整體營業額平均成長達26％，相關數位線上流量整體亦長成達118％。

此外，因應企業發展永續管理需求，產業局今年首次和台灣永續能源研究基金會合作，總計有100位中小企業代表參與訓練課程，其中91位取得包括國際永續績效評量準則、CSR永續報告書與個案分析等初階認證，而且經課程完訓後，更有高達45位學員，持續主動進修並考取進階的永續評審員資格。

今天成果發表會的現場共有6家數位培育與1家永續管理培育的亮點企業進行展示，其中科技床品恩錸富國際分享「運用ChatGPT工具」輔助撰寫電商行銷文案，以及運用「AI客服機器人」，幫助公司大幅降低了人力成本；零售業韋邦國際則透過課程學習到「AI輔助廣告投放」後，讓公司的訂單銷售提升了68.38％，整體營收較去年成長108％；網路售票平台吃喝玩樂整合行銷則表示，經課程所學習到運用AI結合網路社群經營，讓粉絲貼文互動流量成長54倍。