籌碼面部分，台指期淨部位方三大法人淨多單增加2358口至9337口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2270口至7942口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4258口至12477口。

台股昨(7)日再度以紅K棒向上墊高，並收復所有均線，盤勢維持短多趨勢不變，惟量能急凍至2100億附近，短線缺乏上攻動能，短期台股呈現震盪盤堅格局可能性較大。考量近日反彈幅度較大，且日K紅色柱狀體逐漸縮小，需格外提防拉回可能，操作建議上，除了短線量大且強勢個股可 作為操作標的外，觀察近期走勢一致且具題材族群，漲勢較容易具有連續性，亦可作為短線選股標的。

元富期貨認為，台指拉出連五紅，且VIX指數由14.21下降至13.89、下降了0.32，顯示市場的避險情緒有收斂，目前技術指標交叉向上，高過高、低不破低多方架構明確，成交量能若能緩步放大，有利延續反彈走勢。