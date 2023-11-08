嘉義縣累計確診152例，解除列管75例，目前以大林鎮45例最多，另針對梅山、大林、民雄高風險區域每周定期查核孳生源，至今已累計裁處19案。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣累計確診152例，解除列管75例，目前以大林鎮45例最多，另針對梅山、大林、民雄高風險區域每周定期查核孳生源，至今已累計裁處19案。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣累計確診152例，解除列管75例，目前以大林鎮45例最多，梅山鄉44例居次，衛生局指確診個案集中在大林芎蕉山周圍及大林中坑、民雄東興村一帶，為此，縣府全面強化孳生源查核、衛教及化學防治，針對梅山、大林、民雄高風險區域每周定期查核孳生源，至今已累計裁處19案。

嘉縣累計確診152例，解除列管75例，分別為大林鎮45例、梅山鄉44例、民雄鄉25例、竹崎鄉17例、太保市5例、朴子及中埔鄉各4例、布袋鎮3例、水上及番路鄉各2例、新港鄉1例，衛生局也針對高風險區域農地足跡的民眾進行擴大篩檢、每日健康關懷監測，也加強高風險區域周遭孳生源查核及改善家戶複查，已開立改善單207張、裁處19人。

衛生局長趙紋華表示，近日疫調發現，多起案例初次就醫時未被診斷確診，將造成社區傳播風險增加，衛生局也實地拜訪高風險區域診所，目前NS1合約院所已增加至77家，請有疫區活動史或工作者提高警覺，出現症狀應即時就醫，杜絕病情擴散。

衛生局說，如查獲積水容器孳生孑孓，處3000元至1萬5000元罰鍰，目前累計裁處19案，呼籲民眾落實戶內外「巡、倒、清、刷」，並請醫療院所針對疑似確診者提高警覺及早診斷，防堵疫情擴散。