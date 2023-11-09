鞋類可說是台灣專長之一，不少MIT鞋子都深獲好評。就有網友逛賣場時發現一雙人字拖，鞋底神還原電腦鍵盤，覺得相當新奇，將照片PO上網後也引起討論，但就有內行人一看秒懂，直說這雙是「神鞋」，好穿又好走。

網友在路上觀察學院貼出照片，只見照片中的深藍色人字拖，鞋底竟然印滿電腦鍵盤，連數字鍵都完美還原，讓他百思不得其解，僅能說出「我確定這是一雙拖鞋」。

文章曝光後超過1萬人按讚，不少人紛紛打趣：「情報員專用，隨時隨地都能打字傳送機密」、「鍵步如飛」、「幫我找一下有沒有USB孔」、「鍵人就是腳琴」、「終於可以教小強識字了」、「怎麼沒有注音符號XD」、「被這雙鞋踢到臉應該滿壯觀的」。

有網友逛賣場發現一雙鞋底印滿電腦鍵盤的人字拖，覺得相當新奇，殊不知是足底筋膜炎患者寶物。(圖／取自牛頭牌官網)

許多內行人一看到鞋底，馬上認出來是牛頭牌的鞋子：「牛頭牌土豆鞋，足底筋膜炎救星」、「對足底筋膜炎超有效」、「超好穿，每2年就換一雙」、「我已經穿到第二代了」、「醫生都介紹足底筋膜炎要穿這雙」、「一看就知道是牛頭牌」。

根據牛頭牌官網說明，這雙人字拖名為「土豆星球」，依人體腳底弧度製作鞋床，提供足弓支撐，是專為足底筋膜炎患者開發的拖鞋，一雙售價僅590元。