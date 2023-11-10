以敦泰各個產品的成長幅度來說，胡正大表示，預計手機AMOLED觸控IC成長比較快，市佔率會明顯提升；再者，就是平板產品市場出現回補，加上新品導入，接下來成長動能也不差；手機IDC部份，因為基礎較大，所以比較難看到大幅度成長，會傾向維持健康成長。

展望2024年，胡正大表示，預期明年審慎樂觀，看到不錯的成長機會，包括手機、平板、電腦，甚至汽車等，看起來都很正面，他強調，「最壞的時間已經過去」!

庫存調整部分，胡正大表示，第三季敦泰的庫存是過去一年半當中最低水位，目前敦泰存貨週轉天數回到正常，可以說在庫存的挑戰已經完全解除，已經回到健康水準，「是一個好消息」，惟因依舊有一些舊庫存還要處理，所以還是會有一些跌價損失迴轉。

晶圓產能上，胡正大表示，以大陸代工廠來說，一旦成熟製程上線，成本就會看到快速下降，故敦泰也規劃增加在大陸的代工比例。