美債10年期殖利率持續下滑、美股大漲帶動，外資回頭買超，台股持續大漲，康和證券投資總監廖繼弘表示，聯準會連續2個月未升息，持續維持高利率水準，市場預估Fed將結束升息，過去聯準會未升息的股市狀況得宜，不過後續將也將面臨降息，經濟下行憂慮同樣會影響股價走勢，不過現階段聯準會認為，經濟仍強勁、降息非選項，對經濟衰退可能性暫不納入預測，也不考慮調整縮表速度。聯準會預估停止升息周期，股市將有反彈機會。

今年第四季剩下11、12個月，適逢消費旺季，加上股市修正多時，挾帶政策偏多、選前和季底題材等利多，可望持續帶動指數向上，廖總監分析，目前財報持續公布，先前輝達遭禁入大陸，使台股重挫萬六，後續電子股財報公布數據不俗，可望助陣反彈力道，目前年線持續向上，長紅K線成形助萬六關卡短低有撐，預估在萬六至16600之間震盪，指數登上月線、季線有壓，觀察季線能否拐上彎，以及外資買超能否放大。政策面留意習拜會是否緩解貿易衝擊、以巴衝突是否擴大等變數。

台積電(2330)、聯發科(2454)近期穩盤，IC設計等半導體帶動，AI受到輝達恐慌性賣出後，同樣跟隨反彈行列，後續留意AI需止跌免於大盤再破底，而權值股帶動指數向上，今年7月修正以來，年底可望挾題材向上，上看萬七應該有機會，操作上，選股不選市，留意AI指標股緯創、廣達，帶動整體AI概念股，但市場氛圍仍待轉佳，否則業績展望佳卻股價不漲，還須持續觀察後續表現；其他科技股方面，記憶體、手機等科技股庫存告一段路，盯展望佳個股。

周四台股ADR齊揚，晶圓雙雄台積電、聯電ADR大漲3%以上，鴻海、日月光ADR也漲超過2%。周五權值股表現，台積電以平盤547元開出，盤中平盤震盪，表現相對疲弱；聯發科(2454)、日月光投控(3711)走勢相對平盤；鴻海(2317)再度下滑、聯電則向上走。

九千金方面，股王世芯-KY(3661)、股后信驊(5274)相對淡定，力旺(3529)、大立光(3008)漲近1%，緯穎(6669)、旭隼(6409)漲約4%，祥碩(5269)則大跌半根跌停。其中股王世芯-KY累計前3季每股純益30.31元，預期今年第4季營收可望創新高，明年營運展望正向，但股價開低，一度下探2710元最低，隨後緩步由黑翻紅。

航運旺季展望佳，空海運有調漲機會，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)帶動衝，長榮(2603)同樣漲1%以上。其他傳產族群，水泥、紡織、機電、電纜、造紙類股也均有不錯表現。

個股方面，威盛(2388)強勢漲停，盤中爆量逾8萬張，成交量排第三；而矽統(2363)出關日開高後急殺翻黑，跌半根跌停，盤中爆量逾14萬張居個股之冠；第二成交量為長榮航。