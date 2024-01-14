桃園璞園領航猿14日在主場桃園巨蛋迎戰高雄17直播鋼鐵人，末節靠著勞倫斯（Anthony Lawrence），一度要回領先，最後未能保持領先優勢，終場82比91吞敗。

上半場領航猿幾度被拉開至10分差距，幸好伯朗（Alec Brown）、沃許本（Jason Washburn）等人挺身而出追分，但對手外線把握度高，半場結束領航猿以40比53落後。上半場表現最佳為伯朗攻下12分，次佳則是沃許本的11分進帳。

易籃再戰，對手打出4比0攻勢，雙方來到17分差，勞倫斯在籃下補進2分，幫助領航猿在下半場開胡，接著白曜誠上籃，助隊緊咬住分差，沃許本把握住3分打，對手技術犯規的罰球，隨後又突破上籃，雙方回到4分差，不過未能阻止對手外線火力，前3節結束領航猿以62比70落後，而勞倫斯單節貢獻12分。

末節領航猿打出9比2攻勢，領航猿僅落後1分，此時白曜誠傷退，張鎮衙代罰2罰中1，雙方再度追平，對手仍頻頻在3分線開火，勞倫斯連續2顆3分球助隊要回領先，最終不敵對手攻勢，終場以9分差吞敗。

領航猿總教練卡米諾斯點出本場比賽的問題，「上次對鋼鐵人也是從落後26分開始追起，如果每次都要從大比分落後開始急起直追的話，真的很難拿下勝利。」卡總說，防守過於被動、快攻把握性低，導致自己找不到節奏，卡總仍給予鼓勵：「雖然落後，但他們有展現出韌性。」

此外，卡總也談到，球員當前的課題是如何維持穩定性，他說：「我們嘗試了很多辦法，要讓年輕球員去嘗試，他們要去判斷什麼樣的情況下要將節奏打快，什麼時候要打慢。」

李家慷因9日對上富邦勇士的比賽不慎傷到左腳，本場比賽掛免戰牌，預計在16日回歸，第4節傷退的白曜誠則需再觀察狀況。16日為領航猿農曆年前最後1場主場賽事，將迎戰新竹御頂攻城獅。