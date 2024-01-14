又一個跑錯棚的古代人婆婆？有女子在網上分享，她提到自己是個已經有3個孫子的阿嬤，對於現今「婆媳不合」的問題，她表示以前「做人的媳婦」都是「歡喜做甘願受」，不會去違抗婆婆的任何命令，然而，看到現今的媳婦，讓她不禁感嘆「禁不起唸、吃不了苦、不做事、愛頂嘴、愛記恨」，她認為媳婦就是要為家人犧牲，不抱怨且要感恩，這樣才能帶給家庭和諧與和樂。

一名女子在臉書社團「匿名3公社」發文，她提到自己是42年次的媽嗎，也是個擁有3個孫子的阿嬤，她認為現在的年輕媳婦，都沒真正嚐過「做人媳婦」的苦，想當年，婆婆說出的任何命令，她都是「歡喜做甘願受」，且做媳婦的只能位家人犧牲，不能抱怨還要感恩，也不會有半個媳婦感頂嘴。

然而，她看到現今的女性，不僅禁不起婆婆唸，還不做家事又愛頂嘴，甚至吃不了苦還會記恨，她奉勸現今做人媳婦」的女性「為了未來社會家庭和諧和樂」將這些經驗分享給「現在當媳婦的妳們學習」。

貼文在網上曝光後，網友全暴動紛紛留言表示，「以前是以前，現在是現在」、「又是一個跑錯棚的古代人婆婆」、「所以妳們才會心理扭曲變態，現在開始虐待媳婦」、「笑死欸，人都是有選擇的，你當年選擇懦弱，就不要怪現代的人勇於做自己」、「時代的悲劇為何還要一直延續，既然妳都明白那個苦，己所不欲、勿施於人」、「相互尊重才是重點」。