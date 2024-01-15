吳姍儒（左）自爆教書1小時只有360元。（中天綜合提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（16）日晚間10點播出「如果再給你一次機會，你還會選擇轉行當藝人嗎」主題。謝忻會加入演藝圈，完全是誤打誤撞，雖然有享受到得金鐘獎的高光時刻，但若重來，她不會選擇進入演藝圈。

謝忻當年去參加胡瓜的配對節目，胡瓜對她說：「妹妹，我覺得妳天生要吃這行飯！」後來她去了製作公司，製作人對謝忻的爸媽說：「女兒不漂亮，但有人緣、口才好。」他們才比較釋懷答應讓女兒加入演藝圈。

之後，謝忻的表現也很亮眼，還獲得金鐘獎：「那是我在演藝圈的高光時刻，尾牙活動接不完，我也在那時候賺到人生的房子、車子，但我在這圈子看到太多人情冷暖，迎合廠商、網友去做自己不想做的事，心情不好還要陪笑。如果再選一次，我不會再走這個圈子。」

主持人吳宗憲也回憶起吳姍儒（Sandy）剛入行的過程：「同學愛她愛得要死，我為了要把她從學校裡拉出來，學校還抗爭啊！但後來是她也覺得演藝圈比較好賺。」吳姍儒聽完則哭笑不得：「沒那麼誇張，但也是啦，我那時候（教書）1小時360塊。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。