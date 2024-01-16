SYM多年來在國內TSR賽事中穩居王者地位，旗下JET車系功不可沒，更在去年拿下第一百座冠軍，新年度開始，品牌就推出全新進化版JET SL+，不僅傳承濃厚的賽事DNA，訴求「控．制．馭」為三大主軸，滿足消費者追求「人車合一」渴望。

SYM JET車系自2021年水冷化推出JET SL後，即在TSR比賽中延續JET車系賽道王者的地位，同時也因良好的操駕感受與豐富的改裝潛力深受消費者喜愛，不只是高階運動車款銷售第一名，更囊括125c.c.運動速克達6成的市場占有率。

三陽表示，為了呼應消費者期待能推出更強大動力的版本，研發團隊利用賽事奪冠累積的經驗進行全面升級進化。所謂「控．制．馭」意指有如「熱刀切奶油般的過彎操控」，提供騎士「安全至上的制動性能」，以及「人車合一的駕馭享受」，全新進化的JET SL+不僅動力升級，操控性也達成完美平衡。

JET SL+搭載158c.c水冷動力引擎，最大馬力15ps、最大扭力1.48kgm，擁有同級距中最短的1290mm前後輪軸距，以及同級最輕量的127kg車重，搭配輕量化車身，0-100m加速僅需7.5秒，再加上45.3°的最大傾角與SYM獨家的A.L.E.H零後仰懸吊技術，造就輕快靈活的過彎動態，提供隨心所欲的騎乘體驗。

此外，JET SL＋的外觀也導入全新空力車頭造型，與銳利展翼意象新款尾燈，讓人遠遠看見即可感受JET SL+展現出操控王者的氣息。同時，雙黃警示燈、USB 3.0充電座、彩色LCD儀表等實用性配備也沒缺席，不論是在賽道上或是每日的通勤路上都是騎士的最佳夥伴。

三陽表示，JET SL+售價11萬800元，上市首購期間享優惠四重送，第一重5000元優惠（4000元購車金直扣+1000元禮券）、第二重24期零利率、第三重首購期間加贈戰將安全帽、第四重分期再送500萬安心險。JET SL+上市首購優惠價10萬5800元起。

此外，隨著新車上市，三陽已展開六都試乘體驗會，繼台北、桃園、台中場次之後，接下來陸續於新北、高雄及台南舉辦，場次地點如下：新北場：1月21日（六）大龍港駕訓班，新北市汐止區忠一街9巷12號。高雄場：1月28日（日）大發駕訓班，高雄市鳳山區國泰路一段133號。台南場：2月4日（日）成功駕訓班，台南市永康區中正二街211號。

SYM JET SL+上市首購優惠價10萬5800元起，圖為幻光白車色。（陳大任攝）

JET SL+擁有空力造型車頭設計（見圖右），並採用SYM獨家A.L.E.H零後仰懸吊系統（見圖左）。（陳大任攝）

SYM JET SL+採用搶眼的LED 投射式魚眼頭燈。（陳大任攝）

SYM JET SL+配備MAXXIS R1N運動胎，抓地操控再進化。（陳大任攝）

SYM JET SL+的儀表資訊布局清晰、易讀。（陳大任攝）

置物空間相當多樣化，同時提供充電插孔。（陳大任攝）

SYM JET SL+的儀表資訊布局清晰、易讀。（陳大任攝）

設計師為SYM JET SL+妝點出競技化風格尾燈。（陳大任攝）