AI浪潮來襲，AIoT Taiwan新增AI科技應用、無人機及新創展區。AIoT Taiwan展覽內容包含智慧物聯感測元件、雲端應用、5G及寬頻通訊及智慧服務應用，今年瞄準AI應用商機，推出「AI科技暨應用區」，展示AI從供應鏈、產業到終端消費產生的各項變革。並規畫「無人機載具區」徵集無人機及低軌衛星相關廠商，展出無人機如何應用於解決企業及社會問題，如低軌衛星的即時通訊、環境監測，以及在農業與救災方面的應用。另外也以「Big Bang」品牌徵集新創展區，協助生成式AI相關新創企業擴大商業模式，與國際市場對接。

身為亞洲指標性電子產業展，TAITRONICS去年吸引固緯(2423)、致茂(2360)、凌(群)電腦、力群電子、台灣三菱電機、美商FHD Electronics、日台交流協會等廠商參展。今年TAITRONICS邁入50周年，將展示電子產業如何朝向AI與永續轉型，展出內容含電子零組件及配件、先進儀器儀表、電機及自動化設備、次世代通訊應用等，並針對全球綠色能源的需求增加，擴大推廣永續綠色能源展區。

此外，TAITRONICS與AIoT Taiwan攜手「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」及「台灣國際光電大展(OPTO TAIWAN)」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式聯合展出。除了多元主題緊扣科技產業發展趨勢，展覽期間同時辦理多項周邊活動，包括採購洽談會、產業論壇、新創Meet up、主題導覽、國際媒體參訪等，增加業者與買主互動交流機會。