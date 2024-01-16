屏東縣政府在農曆年節前舉辦農產評鑑賽，盼為全台消費者選出屏東當季最優質蓮霧及蜜棗。（林和生攝）

每年12月至隔年3月，是屏東蓮霧、蜜棗主要產季，為選出屏東當季最優質的蓮霧及蜜棗，屏東縣政府特地舉辦評鑑賽事，今年共吸引蓮霧農35人、蜜棗農27人報名，最終由羅上容及王明章分別獲得蓮霧王及蜜棗王，2人皆順利完成二連霸。

屏東縣副縣長黃國榮表示，年節將至，為協助民眾挑選出最優質的蓮霧及蜜棗，評鑑賽中除了果品品質外，也把禮盒設計及果品包裝等項目列入評比，讓民眾能買到自用送禮兩相宜的禮盒。

擔任評審的高雄區農改場副研究員陳思如說，今年蓮霧不僅口感、香氣及甜度具佳，外觀更是閃閃發亮，外盒包裝也融入設計元素，顯然下了不少功夫；蜜棗專家李文豪也說，去年受到連續3個颱風侵襲，棗農還能種出5兩以上且果肉細緻多汁的果品，真的非常不容易。

連續2年榮獲蜜棗王的王明章說，種植過程要注意樹叢狀況，少什麼就補什麼，而非埋頭施肥，有時候會造成反效果，照顧果樹就跟顧小孩一樣，認真就會得到好品質；與羅上容共同種植蓮霧的丈夫秦健智前來代為領獎，他說，蓮霧園利用「淹水法」，溺水讓蓮霧葉面養分回流果實，是種出好品質的祕訣。