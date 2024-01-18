女星李沛綾（前藝名：李佩怡）過去演出反派走紅，知名作品有《長男的媳婦》、《飛龍在天》、《世間路》等，被封為本土劇反派一姐的她多年前結婚淡出演藝圈，去年復出原來是婚姻出狀況，昨(17日)深夜她在臉書承認此事，並表示至今仍不明白「為何至今有這麼多負債的真實原因」。

李沛綾昨遭《鏡週刊》爆料婚變，47歲的她前夫是台中商人，兩人婚後到台中定居，多年前另一半投資失利，連家用基金都沒了，讓李沛綾心死求去。昨李沛綾發文承認18年婚姻告終，並直說自己長年來不清楚另一半的收支運用是離婚導火線，「只好忍痛放棄這段極度沒有安全感的婚姻生活⋯」。

李沛綾指出，目前她和家人已經回到北部居住，和前夫沒有交惡，只是換一個生活相處，只要時間允許雙方還是會一起陪伴家人，「不是傷感的結束，而是人生另一個階段全新的開始！感恩且祝福彼此未來一切安好」，李國超為她打氣留言說：「收到！祝福！ok的！」方馨說：「親愛的～全新的開始，一切會順利的」，賴芊合也回：「只要是開始都是好的開始」。

李沛綾過去演出壞女人角色深植人心，婚後她將重心放回家庭，並開始吃齋念佛，去年她便發文透露身邊出狀況，「不合腳的鞋，穿了會痛、會受傷、甚至會留疤痕…放掉它，找回舒適自在最重要」，更表示有意放下一切回歸原始狀態，希望可以自在的呼吸，都暗示已經相當不適應婚姻。