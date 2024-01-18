周四泛歐Stoxx 600指數早段波動，徘徊在平盤間，小漲0.09點或0.02%，為467.9點。

瑞士奢侈品集團歷峰主要支持了基準指數的上漲。由於中國市場銷售大幅揚升，該卡地亞(Cartier)品牌擁有者稍早公布上季銷售超出預期，股價並大漲7.3%。

部分歐洲央行(ECB)政策官員在最近發表一系列不同於市場預期的言論，已導致交易員減少降息的押注。目前市場推遲了首次降息的預期，將在四月，而不是三月。

在歐央官員提出反對降息的意見之後，歐元兌美元的跌幅受到限制。