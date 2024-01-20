43歲大陸女星柳岩有著甜美臉蛋和E級上圍，被封為最性感主播、陸版林志玲等，她單身多年，先前被問到若有需求時該怎麼辦？她直言會找其他事情做。最近她被狗仔拍到深夜帶男友回家，網友都淡定表示：「柳岩都幾歲了，有點需求也正常」、「人家未婚，戀愛自由」、「希望她幸福吧，覺得姐姐有點缺愛」。

據《吃瓜少女張小寒》報導，最近直擊柳岩搭車回工作室，車停了之後一名穿藍色外套的南子先下車，接著柳岩下車後就貼到男子身旁，可見兩人關係親密，聊了幾句後一起進工作室，深夜兩人再一起出來，柳岩跟其他人揮手道別後就跟藍衣男搭上自己的車，到家後男子拖著行李箱進電梯，柳岩也跟在後面，兩人之後一起上電梯進大樓，疑似同居。

柳岩2015年曾被TC Candler選為「全球100張最美面孔」之一，但她小時候因父母重男輕女，養成她獨立自主的個性，曾自己進醫院動切除胸部囊腫手術，緋聞男友極少的她，先前被問到如何解決生理需求，她大方回應：「找點事情做」，不否認曾感覺孤單寂寞。

2022年柳岩曾被拍到與一位男子一起下樓做核酸檢測，之後又一起外出逛超市，男子負責推車，柳岩負責採買，幾天後兩人又一起外出，但沒一起回家，男方開車去其他地方，柳岩則獨自回家，互動有如老夫老妻，但是否有新男友？柳岩從未正面回應。