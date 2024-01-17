女神梓梓（董梓甯）是台灣籃球「Formosa Sexy」啦啦隊隊長，有著天使臉孔和魔鬼身材，上圍32E的她還被網友封為「台灣第一美胸」，非常有人氣。近日她在「夢想家上班族趴」中，化身成性感上班族，她在IG上傳一系列美照，還踩在同事身上，引發網友暴動。

梓梓在IG上分享她OL風打扮，穿著白色緊身襯衫，扣子只扣中間幾顆，露出深V和細腰，搭配灰色超短窄裙，犯規的穿上黑色絲襪加上高跟鞋，展現出超完美比例，並擺出多張撩人姿勢，十分引人遐想，其中一張更是特寫拍桌下大長腿，大方分享養眼畫面。

梓梓開玩笑說：「這位同仁，請問有什麼是身為同事的我可以幫忙的嗎？例如踩你？..（誤）」，此外其中一張照片可以看到梓梓舉起長腿，踩在一位穿著黑色衣服男子身上，怕網友誤會，梓梓特地說明：「這位同事是自己要求被梓哥踩的。」

性感惹火照片一出，網友紛紛表示：「已暈倒」、「我覺得我可以被踩」、「最後一張是什麼福利照啦」、「這樣的同事哪裡找」、「求被踩」、「老闆請踩我」、「梓哥超辣」、「這個腿我沒了」、「拜託踩我～(誤)，OL梓哥真的太美了，已暈倒」、「我想當妳同事哈哈哈」、「性感的秘書」、「老闆娘會生氣」。