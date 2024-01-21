礦物質硒（Selenium，簡寫Se）是人體必需的營養素之一，對於身體有不可忽視的影響。對此，家醫科醫師李思賢指出，硒具有預防糖尿病、抗癌、幫助肝臟和膽囊健康等作用；同時，還與男性生殖功能密切相關，所以男性更要補充。食物來源可吃巴西堅果、海鮮、牛肉、雞蛋、糙米及葵花籽，其中，吃巴西堅果補充硒是很好的選擇，每天攝入2～5顆即可。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，硒的主要功能包括，穩定甲狀腺、抗癌、抗氧化、改善自體免疫疾病、預防重金屬中毒、預防糖尿病、維持皮膚彈性、預防動脈硬化、改善不孕，以及幫助肝臟和膽囊健康，可說是超級元素。

此外，李思賢進一步提到，硒和男性的生殖功能非常有關係，也是形成精子的必須成分，能協助分泌性荷爾蒙增加受孕機率；對於女性來說，也能降低更年期症狀帶來的不適。由於硒會隨著精液排出體外，所以男性更要補充。

雖然，硒有上述諸多好處，但李思賢提醒，攝取過量可能會導致中毒，像是掉髮、昏睡、嘔吐、腹瀉、皮膚炎及呼吸急促等危險狀況，但若從食物攝取是不容易達到過量的。

談及硒的每日建議劑量（RDA），李思賢說，成人約為55微克，但是治療劑量建議可以到200微克，最高上限劑量是400微克，大概到每天800微克就有可能發生中毒症狀。

至於哪些食物含有硒？李思賢分享，像是巴西堅果、海鮮、牛肉、雞蛋、糙米及葵花籽，都是獲取來源。其中，他說，吃巴西堅果補充硒是很聰明的選擇，1顆堅果可能就含有68～90微克的硒，每天最多可吃2～5顆，其它食物怎麼吃都比較難超過劑量，可不用過於擔心。