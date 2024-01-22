美國影集《飛越比佛利》描述一群富二代男女的青春愛情，自1990年起播出10季，在台灣也紅極一時，至今演員今昔狀態時常引發關注。當年演出女主角「阿蘭」香儂道荷堤（Shannen Doherty）未婚夫的大衛蓋爾（David Gail）驚傳離世，享年58歲，妹妺發文悲痛證實，沒有透露死因。

大衛蓋爾妹妹也在社群平台曬出兄妹擁抱的合照，難過寫下：「在我的人生中，你幾乎沒有不在我身邊的時候，是我最好的朋友，隨時準備與我一起面對任何事情、任何人」、「我會每天緊緊地把你抱在心中，你是迷人的、充滿愛心的、令人驚嘆的、強悍的人。每一秒每一天都在想念你，永遠不會再有另一個你了。」

大衛蓋爾90年代接連演出《飛越比佛利》、《綜合醫院》的衍生劇《查爾斯港》走紅。除了妹妹之外，製作人皮特·費裡羅（Pete Ferriero）也分享蓋爾去世的消息，他上傳了蓋爾在他的節目中露面的片段，「為了紀念大衛蓋爾。以下是他加入播客時分享的一些故事」，並回憶他是「善良的人」，「他充滿了生機和令人難以置信的故事，我很感激我能知道這一點。我為你的損失和世界的損失感到非常悲傷。他是我們所有人的禮物。」