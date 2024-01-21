藝人黃偉晉日前在IG分享黑白照「要面對的事太多了，還在恢復時又被一擊，多痛我都會提醒自己要開心」，隨後經紀人證實黃偉晉的媽媽過世消息。近日黃偉晉發現媽媽未發出的簡訊，內容有滿滿洋蔥。

近日黃媽媽舉辦告別式，黃偉晉也透過IG發文，憶起媽媽在世時，做的最錯的一件事情：「我媽雖然在家養病，但我卻很少走進她房間看看她，因為我很怕走進去我會看到我不想看到的狀態，所以我就選擇不要看，用這種方式騙自己我媽還好好的，維持一個穩定的情緒出門工作，互動只剩下訊息上的關心」。

文中，黃偉晉也提到，先前去看流星，還拍了影片給媽媽，當時媽媽已讀不回，以為是她身體不舒服，所以沒有回覆，沒想到黃媽媽過世後，家人打開媽媽的手機，才發現已經打好的訊息，只是沒有傳出去：「我先感謝LINE這個功能會keep(保留)住還沒送出的字，讓我有一種時空錯亂，再一次看到我媽最後鼓勵我的文字，煩死我是要哭幾波」。

黃偉晉發現媽媽未發出的簡訊。（圖／翻攝自黃偉晉IG）

從截圖中可見，黃媽媽未傳出的訊息「兒子你很棒哦，你們都要好好照顧自己，要睡飽要吃飯喔，平安健康快樂加油哦，媽媽也一直支持，你媽媽也愛你們」，字字句句滿是對兒子的惦記。

黃偉晉也透露文章表達對媽媽的思念：「想跟妳說謝謝妳，在妳的愛之下，你兒子我成為了還不錯的人，就是脾氣差、愛嗆網友跟妳差不多脾氣，真的很想妳哦，之後也會一直想，愛妳」。