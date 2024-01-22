菲律賓海巡隊今（22）日表示，菲國漁民1月12日在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal）俗稱黃岩島的海域捕撈海貝時，遭中國海警驅趕，要求漁民將海貝扔回海裏。

據外媒報道，菲律賓海巡隊表示，來自呂宋島中部三描禮士省（Zambales）的漁民塔巴特（Jack Tabat）表示，當時有5名中國海警搭橡皮艇接近菲國漁民，其中4人下船到淺灘處驅趕漁民，一名中方海警抓住菲國漁船，要求他們將海貝扔回海裏，漁民才得以離開。菲律賓政府預計遭中國海警騷擾的漁船周日晚間返航，菲國海巡隊將搜集漁民證詞。

外媒指出，中國對幾乎整個南海聲索主權的舉動長期被國際社會所拒絕，而與中方在南海不同海域和島礁存在主權爭議的國家和地區，則涉及馬來西亞、越南、文萊、臺灣和菲律賓等。海牙常設仲裁法院於2016年作出裁决，北京方面針對南海的廣泛主張毫無根據。但中方不僅不接受相關裁决，反而因在南海人造島礁部署導彈和修建軍用戰機跑道而引發地區局勢緊張。近期，中方海警船使用水炮襲擊菲律賓船隻的事件更導致馬尼拉與北京間的互相指責升級。

上周三，中國與菲律賓在上海舉行了第8次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，雙方同意完善南海海上溝通機制。塔瑞耶拉日前通過國際社媒平臺X表示，希望中方懂得承諾和誠意的涵義，在談判桌上所做的承諾和商定的事情應該落實。