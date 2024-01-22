前元祖少奶奶安晨妤，日前遭傳出介入已婚名醫家庭，她事後發聲明極力否認，更因承受不住龐大壓力在家暈倒；即便面臨風波，安晨妤仍力挺好友響應企業公益包場《BIG》。針對近來不實的爆料者和正宮指控，安晨妤表示已經提告：「期待司法還我公道，時間會證明一切。」

電影《BIG》是導演魏德聖初次挑戰暖心家庭題材電影，上映後引發網路熱烈討論，安晨妤近來也出席企業公益包場活動，分享離婚情節讓她相當有感：「我一度無法控制淚水，直奔廁所大哭發洩，電影衝擊力太強了，劇中癌症小朋友如此努力活著，身體健康的我們，更應該努力奮鬥每一天，沒有悲觀的理由。」

安晨妤日前無端捲入小三疑雲，遭名醫正宮提告侵害配偶權，並向她求償，對此她鄭重申明：「認識我的人都知道我忙死了，公司近期準備擴大要買辦公室以及到國外投資，很多攸關商業機密我無法陳述，希望不要憑藉ㄧ張張的截圖文字對話斷章取義，現在就扯出這麼多事情，實在無言。」

安晨妤甚至被爆借了110萬元，對此她怒轟：「真的是太荒謬，我身家上億怎麼可能借這個錢？這個錢是對方跟我換錢（美元換台幣），已提出匯款證據向法院證明。」也呼籲網友及酸民，還搞不清楚狀況就在網路上亂留言損害她的名譽，「我的律師也都會一一截圖提告，我依舊正向面對，期待司法還我公道，時間會證明一切」。