女星安晨妤曾嫁給「元祖食品少東」張劭緯，恢復單身後經營事業有成，如今有「電商女王」美譽。豈料近日卻被爆料安晨妤疑似介入已婚醫生的婚姻之中，針對此事，安晨妤大動作發出4點聲明反擊，強調：「曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」

安晨妤被《鏡週刊》爆料與已婚醫師過從甚密。對此，安晨妤稍早發出4點聲明，第一點澄清沒有介入他人婚姻，「本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。」第二點則是從未與男方單獨約會，「兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。」第三點強調：「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」最後一點，安晨妤對於指控，要求對方公開道歉，「勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉，將訴諸法律提告到底。」

本文如下：

1. 本人絕無介入張書維女士與傅一新先生的婚姻，本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。

2. 本人從未跟傅一新先生有單獨約會，兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。

3. 婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。

4. 面對張書維女士無中生有的指控，要求張小姐公開道歉，勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉訴諸法律提告到底。