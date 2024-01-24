證期局副局長黃厚銘昨日指出，智冠與榮剛在去年12月29日向櫃買中心申報，預計1月17日生效，因有要補充說明事項，1月12日自行補正後，延後至1月30日才申報生效，櫃買中心會依相關規定進行審查。原本換股基準日訂在1/31，恐怕延後至農曆年後。另外，如果順利生效，智冠在經營權上就居上風，反之出現二次補正，以過去處理模式來看，等同於暗示自行撤件，這也是下周必須關注的焦點。
公司派另一關就是面對網銀向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，近期法院裁定將出爐，未來一周將是智冠經營權關鍵的一周。
智冠(5478)、榮剛(5009)換股案被主管機關要求補件，延後至1月30日申報生效，雙方原本換股基準日訂在1月31日，也將跟著延後，智慧財產及商業法院的裁決估計也將在近期出爐，加上換股案能否生效過關主管機關態度成關鍵。在渾沌不明的未來一周，在智冠今天股價急拉漲停，又再度聞到股權戰煙硝味。
證期局副局長黃厚銘昨日指出，智冠與榮剛在去年12月29日向櫃買中心申報，預計1月17日生效，因有要補充說明事項，1月12日自行補正後，延後至1月30日才申報生效，櫃買中心會依相關規定進行審查。原本換股基準日訂在1/31，恐怕延後至農曆年後。另外，如果順利生效，智冠在經營權上就居上風，反之出現二次補正，以過去處理模式來看，等同於暗示自行撤件，這也是下周必須關注的焦點。
公司派另一關就是面對網銀向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，近期法院裁定將出爐，未來一周將是智冠經營權關鍵的一周。
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