出軌的心不會再回來？有人夫因私底下偷偷發現妻子和不明男生的對話內容，且，對方不僅撩妻子還要求看性感照片，甚至，兩人將要相約到台中見面，並且會「休息」，但因為妻子有刪對話紀錄習慣，只能看到看到片段的內容，想自己去蒐證但又怕無法掌握真實證據，讓他身心極度不安寧。

一名人夫在「Dcard」發文，他提到日前發現妻子和不明男生的對話，且兩人都聊著「開放的話題」，對方還常常撩妻子，要妻子拍些性感的照片，但妻子有刪對話紀錄的習慣，因此，他僅能看到片段內容，妻子疑似出軌的證據不齊全。

不過，人夫也表示，以前和妻子在交往時，就發現妻子與前任男友的對話中發現，「妻子曾在前一段感情中跑去約砲被抓包」，但當時的他因為被愛沖昏頭，因此雙方還是結婚，但現在的他得知妻子要和聊天的對象「出門一趟，會去『休息』」，這樣的消息讓感到極度心神不寧。

人夫提到，因為知道妻子和對方相約的地點在台中，他考慮是否自己要當起徵信社去蒐證，但又擔心無法掌握到真正的外遇證據，但苦無理由和妻子攤牌，阻止妻子前往感到非常困擾。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「就是不信邪，真以為過去只是過去的，不然就是經驗不多，看到正妹頭就昏的」、「不要抓了...你也知道是人品的問題」、「一堆人喜歡交有約砲過的另一半，然後才在煩惱另一半外遇」、「放心...注定分開了！出軌的心不會再回來」、「兄弟花點錢找徵信社處理，準備好迎接綠色植物的到來，離婚吧」。

對於網友留言，他也回應表示，感謝一些「過來人」的經驗分享，他決定先練習演戲，然後默默蒐證，且妻子現在每天都會給他「一堆親密動作」，現在回想起感到「很噁心」，對此，也有網友表示「不是她很噁，是她很懂得抓住男人的心」、「出軌只有0跟無數次，這次抓到然後呢？不分的話也不用著費力去抓啦」。