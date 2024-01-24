第一產險表示，基於該公司風險控管且避免理賠方面爭議，以因此暫時停止春節連假期間受理搭乘「長榮航空」旅行不便險，但是仍持續銷售該段期間旅行平安險以及搭乘其他航空公司的旅行不便險。除了2月7日至18日之外期間，該公司還是有銷售所有的海外旅行不便險及旅行平安險

雖然外傳有產險公司也不承保春節期間的長榮航空的旅行平安險，不過該產險表示，24日下午正在作電腦系統調整，並沒有停止銷售， 目前電腦問題已排除。