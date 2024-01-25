國民黨台北市議員詹為元日前質疑，TPASS基北北桃1200通勤月票只要使用超過4天，票卡遺失就不予退費，民眾僅只能認賠重新花1200元購買並不合理。對此台北市交通局宣布，26日起民眾使用「記名悠遊卡」設定都會通就可申請掛失，1200元扣除每日40元的基本費與20元的退票手續費後，就會退還剩下餘額。

詹為元日前接獲民眾陳情，表示通勤月票與悠遊卡綁定的情況下，若不慎遺失或毀損，想辦理退票卻只能認賠重新花1200元購買。由於現階段通勤月票的退票方式，為1200元扣除使用天數乘上最高票價300元，因此只要使用超過4天就不予退費，這樣的規則並不合理。

對此北市交通局表示，經台北、新北、桃園及基隆四市討論，提供每人每年1次票卡遺失按比例退費，以每日40元的基本費為基準，計算使用天數後與原價1200元的價差退費給民眾，而在民眾申請掛失後，經悠遊卡公司審核確認後，就會將匯款至指定帳戶，或寄送退費通知單至指定地址。 。

交通局也強調，彈性退費機制每年僅只有1次，申請完後若TPASS再遺失，即使是記名卡也只能透過原有的退費機制，也就是1200元扣除使用天數乘上最高票價300元，使用超過4天就不予退費。

交通局也提醒，該功能僅適用記名悠遊卡，若民眾綁定TPASS的悠遊卡尚未記名，可透過悠遊卡公司官網或「Easy Wallet」申辦記名。