活躍於本土劇8點檔的女星曾智希，擁有一張甜美臉蛋和可愛性格，相當有觀眾緣，而甜心女神外表下的火辣身材也迷暈大票男網友。34歲的曾智希與男星陳志強結婚後，仍不時放送福利照，今（25日）上傳裸身泡澡畫面，雪白美背讓人看了臉紅心跳，有網友更驚呼「身體都暖了」。

曾智希今日在社群更新近況，表示在寒冷的天氣裡泡澡好幸福，附上兩張「老公視角」的裸身泡澡照，相當養眼撩人；其中一張照片的曾智希更浮出水面，轉過身展現大片雪白美背，還有回萌甜笑，畫面太犯規。

曾智希裸身泡澡畫面超辣。（圖／摘自曾智希Instagram）

網友們見到曾智希的女神體態，無論男女都非常羨慕，不少人激讚曾智希越來越漂亮，「太辣了吧」、「看到身體都暖起來了」、「太害羞了，我眼睛是瞇著看」、「連泡澡都這麼美」、「這是強哥拍的嗎？老公視角太養眼了」、「想一起泡澡，羨慕陳志強」。

其實曾智希近年演出不少本土劇8點檔，事業順利愛情也得意，與男星陳志強愛情長跑6年，在2022年8月宣布結婚，修成正果，升格人妻、當一個幸福小女人。