需求轉強，引發空頭回補，上周五(1/19)玉米和小麥上漲，而大豆在盤中上漲後收低，周一(1/22)大豆期貨上漲，受豆油期貨上漲2.7%帶動，周三(1/24)玉米期貨漲1.3 %，因南美作物前景的不確定性以及美元下跌，引發了一輪空頭回補，小麥期貨收漲 2.4 %，而大豆期貨在震盪後收盤漲跌互現，受能源市場支撐，截至周四(1/25) 大豆期貨跌1.4% ，因巴西供應的激烈競爭以及豆油價格下滑，致美國油籽供應出口需求疲軟，玉米期貨跟隨大豆走低，小麥期貨在震盪後小幅走高。

另外，市場擔憂來自俄烏衝突爆發後，黑海運輸通道受阻，雖然歐盟為其開通了一條內陸通道，即通過陸路和內河航運經由鄰國中轉，再運送出口，但是由於受物流等問題影響，大量的烏克蘭農產品到鄰國後發生了滯留，於是開始轉入當地市場進行銷售，由於開通的是特別通道，因此歐盟並未對烏克蘭農產品徵收關稅，而烏克蘭不是歐盟成員國，其農產品不用進行相關歐盟標準檢驗，成本也十分低廉，因此大量廉價的烏克蘭農產品進入鄰國市場後，對當地農產品價格形成了很大衝擊。

影響價格波動品項有: (20240119~20240125)

01/24近月大豆，報1240.25美分，較上月同比跌4.58%。

01/24近月玉米，報452.25美分，較上月同比跌4.39%。

01/25近月豆油，報46.535美分，較上月同比跌4.12%。

01/25近月豆粉，報358.20美元，較上月同比跌10.35%。

01/25近月小麥，報612.25美分，較上周同比漲4.56%。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)