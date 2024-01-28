47歲男星言承旭，出道多年仍保有帥氣容貌和精壯身材，近日他到杭州出席活動，在路人零修圖的鏡頭下，狀態依舊超能打，歲月幾乎沒在他身上留下痕跡，少年感十足令人驚嘆不已。

言承旭穿著黑色西裝出席珠寶品牌開幕活動，在網友零濾鏡的鏡頭下，他皮膚依舊緊緻，下顎線線條清晰，身材也沒走樣，看得出仍有鍛鍊，相當精壯，生圖完全帥氣十足，散滿貴公子氣息，讓粉絲直誇根本是「行走的總裁文」。

「這哥哥一點也不會老呀，越來越迷人」、「難道是歲月都繞過了他？言承旭怎麼越來越帥」、「真是不老男神」，而台下也有熱情粉絲不斷呼喊「老公」「早生貴子」，讓他也忍不住靦腆的笑出來，「太帥了，那個笑容我真的無法抗拒」、「害羞的樣子太可愛了」。

個性低調的言承旭，近年來把事業重心放在大陸，之前曾在節目上說出深藏多年的心結，透露因為小時候父母離異，覺得自己沒有被需要，哽咽表示「我媽媽說，其實當時我是被不要的，那在我長大的過程裡面...你說我怎麼會變強大」，並希望之後若走進婚姻，不想讓自己孩子經歷一樣的童年。