行政院副院長鄭文燦（左二）與勞動部等主管機關積極協調、協助下，28日晚間長榮航空勞資雙方就勞資爭議逐項達成協議。（機師工會提供／蔡亞樺台北傳真）

行政院副院長鄭文燦（左二）與勞動部等主管機關積極協調、協助下，28日晚間長榮航空勞資雙方就勞資爭議逐項達成協議。（機師工會提供／蔡亞樺台北傳真）

長榮航空機師1月22日取得罷工權，擬在春節期間行動，桃園機師職業工會公告2個可能罷工的時段，交通部長王國材日前指出，若罷工估計每日至少影響1.5萬人，衝擊相當大，長榮勞資雙方原約定1月31日二次協商，但行政院副院長鄭文燦出面協調，今（28）日晚間勞資達成4項協議，2026年5月31日將不再發動爭議行為。

機師工會今晚發布聲明稿表示，近日在行政院鄭文燦副院長與勞動部等主管機關積極協調、協助下，今日晚間勞資雙方終於就勞資爭議事項逐項達成協議，並在主管機關見證下，於行政院正式簽約，讓此次爭議畫下句點。

勞資達成協議，包括長榮航空公司去年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬0元。公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

機師工會指出，工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至2026年5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

機師工會表示，勞資雙方最終達成協議，首要歸因於工會（包括長榮分會與非長榮分會）每位會員所展現出的團結與集體意志。工會特別感謝鄭文燦副院長與勞動部次長王安邦，於近日頻繁地積極努力協調勞資雙方進行實質協商，終得於今日促成勞資雙方達成協議。再者，工會也要感謝桃園市勞動局，自工會啟動勞資爭議行為程序後，即積極主動協助、協調，並在促成勞資雙方初期協商之努力。

機師工會強調，爭議權行使絕非工會的目的，而是勞工不得已下的最後手段，對於此次爭議最後得以達成協議、順利落幕，工會希望藉此機會誠摯呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，即建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的真正關鍵。