作為全球最大汽車製造商的豐田（Toyota）29日發布一項緊急聲明，因旗下3款車的安全氣囊可能發生爆炸，要求在全美範圍內即刻召回約5萬輛車，車型生產年代介於2003至2005年間。

綜合路透、CBS等外媒報導，豐田對3款車發布了「請勿駕駛」警告，包括：2003-2004年的Corolla、2003-2004年的Corolla Matrix，以及2004-2005年的RAV4。這些車款安裝了高田氣囊（Takata）充氣機，由於系統太過老舊，可能因為碰撞、甚至在未受撞擊的情況下充氣並爆炸，噴出金屬碎片並危及駕駛和乘客。

不過豐田並未說明，這次的召回行動是否與任何事故有關。

豐田透過聲明表示：「請勿駕駛這些車輛，直到完成免費召回維修。」豐田也建議車主主動聯繫當地經銷商，將有專人到府維修或將車輛拖往保養廠。

報導指出，自2009年以來，高田安全氣囊瑕疵已造成全球超過30起死亡、數百件受傷事故，其中26起死亡發生在美國。過去10年內，全球各地超過1億輛汽車因高田氣囊而被召回，是史上最大規模的召回事件，高田也因此負債約1兆日圓，並於2017年宣布破產。

文章來源：Toyota warns 50,000 US vehicle owners to stop driving, get immediate repairs
文章來源：Toyota warns drivers of 50,000 vehicles to stop driving immediately and get cars repaired

波音又出事！飛一半「擋風玻璃裂開」 美航空緊急迫降
別在大太陽時洗車！車商曝駕駛3大NG行為恐傷車
紅包傳愛！中部14間幼兒園攜幼童送祝福 募集800紅包47萬善款
#豐田 #高田 #安全氣囊 #召回 #Toyota