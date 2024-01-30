作為全球最大汽車製造商的豐田（Toyota）29日發布一項緊急聲明，因旗下3款車的安全氣囊可能發生爆炸，要求在全美範圍內即刻召回約5萬輛車，車型生產年代介於2003至2005年間。

綜合路透、CBS等外媒報導，豐田對3款車發布了「請勿駕駛」警告，包括：2003-2004年的Corolla、2003-2004年的Corolla Matrix，以及2004-2005年的RAV4。這些車款安裝了高田氣囊（Takata）充氣機，由於系統太過老舊，可能因為碰撞、甚至在未受撞擊的情況下充氣並爆炸，噴出金屬碎片並危及駕駛和乘客。

不過豐田並未說明，這次的召回行動是否與任何事故有關。

豐田透過聲明表示：「請勿駕駛這些車輛，直到完成免費召回維修。」豐田也建議車主主動聯繫當地經銷商，將有專人到府維修或將車輛拖往保養廠。

報導指出，自2009年以來，高田安全氣囊瑕疵已造成全球超過30起死亡、數百件受傷事故，其中26起死亡發生在美國。過去10年內，全球各地超過1億輛汽車因高田氣囊而被召回，是史上最大規模的召回事件，高田也因此負債約1兆日圓，並於2017年宣布破產。