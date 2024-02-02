台中銀亦公布2024年1月自結合併淨收益15.71億元，月減6.61％、年增達17.92％，創歷史第三高。稅前淨利8.45億元，月減10.83％、年增達36.02％，稅後淨利7億元，月減8.66％、年增達38.99％，雙創歷史次高，每股盈餘0.13元。

台中銀2023年自結合併淨收益174.16億元、年增16.51％，稅前淨利82.3億元、年增達24.71％，稅後淨利68.21億元、年增達27.72％，均創歷史新高，每股盈餘1.31元，優於前年1.12元，創近16年高。

金管會1日指出，去年初金檢時發現台中銀及子公司台中銀保經對特定授信戶及相關企業往來密切，支付相關廣告費及飛機、公務車與招待所租金總計逾10億元，卻未依內規評估經濟實質關係及留存檢核紀錄，決策明顯不當且未完善建立及執行內控制度，有礙健全經營。

金管會對此裁罰台中銀1200萬元及糾正、台中銀保經裁罰300萬元，並勒令台中銀董事長王貴鋒停職3個月，台中銀保經董事長賴麗姿及總經理許銘仁月薪減半3個月。金管會表示，對王貴鋒處分是依上述缺失情節決定，後續處分將待檢調判決確定後再進一步評估。

台中銀發布重訊表示，台中銀及台中銀保經所受損害金額，發生時已列為去年以前費用，對今年財業務無重大影響。目前日常營業和業務運作穩定，經營團隊以保障客戶及投資大眾權益，維護健全公司治理為優先任務，將持續配合檢調調查程序。