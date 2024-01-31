金管會為便利小資族群投入台股，以低門檻參與投資，2020年10月26日開放盤中零股交易，2022年12月19日將交易撮合間自3分縮短至1分，2023年11月27日將試算行情資訊揭露間隔由10秒縮短為5秒，已給予投資人更即時充分資訊，俾利其交易決策。

金管會統計，盤中零股制度實施至2023年底，上市盤中零股日均量為19.92億元、占比0.66％，相較實施前的2023年前三季盤後零股日均量2.23億元、占比0.12％，成長達約7.93倍，上市零股成交戶數則自32萬戶增至113萬戶，成長達2.58倍，又以30歲以下族群占比自21.1％增至27.79％成長最多，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

而盤中零股自2022年12月19日縮短撮合時間至1分後，至去年底上市盤中零股日均值為23.94億元、占比0.86％，較縮短前18.03億元、占比0.59％分別成長33％及46％，顯示盤中零股撮合時間縮短，日均成交值及占集中市場成交比重均有明顯增加，效率亦顯著提升。

為增進市場效率，張振山表示，金管會規畫將盤中零股撮合間隔時間自1分縮短至5秒，由於涉及證交所及櫃買中心規章修正及辦理教育宣導、投資人交易習慣、券商及證交所資訊系統調整，需有充足時間準備，因此規畫於2024年底實施。

金管會預期，縮短盤中零股撮合間隔時間可促進盤中零股流動性，提高盤中零股交易便利性，打造普惠金融的優質投資環境，亦將持續督導證交所及櫃買中心加強對證券商及投資人的宣導，提醒注意投資相關風險。